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17:46, 5 ноября 2020 года В Орловской области расторгнут соглашения с восемью перевозчиками Причина – нарушения сантарно-эпидемиологических требований.





Всего за прошедшую неделю за несоблюдение предписываемых мер по предупреждению и борьбе с коронавирусом в общественном транспорте областной столицы и Мценска собрано 30 материалов, всего их набралось 92. Восьми перевозчикам пришло уведомление об одностороннем разрыве соглашений – сообщает сайт областного правительства.





Артём Ежаков



