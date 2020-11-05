Орловских школьников могут оставить дома

|
|
|Главная » Новости
17:47, 5 ноября 2020 года
Орловских школьников могут оставить домаРечь идет о дистанционном обучении после каникул.
По словам главы регионального департамента образования Татьяны Крымовой, которые прозвучали на сегодняшнем заседании оперативного штаба по коронавирусу, у родителей школьников есть возможность оставить ребенка обучаться дистанционно из дома, а также по индивидуальной программе.
«Всего в первой четверти по заявлениям родителей у нас 162 школьника вышли на индивидуальный учебный план с использованием дистанционных образовательных технологий. Родители, при наличии возможности, могут перевести своего ребенка на дистанционное обучение в любой момент», – цитирует Татьяну Крымову сайт областного правительства.
Артём Ежаков