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17:57, 5 ноября 2020 года Жена орловца отстояла в суде право мужчины на лекарства В этом ей помогла прокуратура.





У супруга женщины было выявлено тяжелое заболевание, и ему по закону положены бесплатные препараты, выписанные врачом. Тем не менее, за четыре месяца со дня постановки диагноза, свои лекарства мужчина получил лишь однажды – этого хватило только на месяц.



По обращению жены больного, прокуратура Заводского района Орла провела проверку и инициировала судебное разбирательство. Инстанция встала на сторону больного, и региональный департамент здравоохранения обязали исправить ситуацию, однако решение ещё не вступило в силу – сообщает сайт ведомственного органа.





Артём Ежаков



