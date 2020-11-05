Жена орловца отстояла в суде право мужчины на лекарства

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17:57, 5 ноября 2020 года
Жена орловца отстояла в суде право мужчины на лекарстваВ этом ей помогла прокуратура.
У супруга женщины было выявлено тяжелое заболевание, и ему по закону положены бесплатные препараты, выписанные врачом. Тем не менее, за четыре месяца со дня постановки диагноза, свои лекарства мужчина получил лишь однажды – этого хватило только на месяц.
По обращению жены больного, прокуратура Заводского района Орла провела проверку и инициировала судебное разбирательство. Инстанция встала на сторону больного, и региональный департамент здравоохранения обязали исправить ситуацию, однако решение ещё не вступило в силу – сообщает сайт ведомственного органа.
Артём Ежаков