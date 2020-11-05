Главная » Новости



17:58, 5 ноября 2020 года Орловцы достойно представили наш регион на Всероссийском турнире по киокусинкай Наши спортсмены привезли два золота, серебро и две бронзы.

Соревнования «Медный всадник» проходили в Северной столице.





Соревнования по киокусинкай стали первым, масштабным событием с начала пандемии. Правда, ребятам впервые пришлось выступать без болельщиков. За два дня соревнований на татами вышли более 700 сильнейших спортсменов из 39 регионов страны. Орловскую область представляли 10 каратистов.



Давид Навоян, президент Орловской городской федерации киокусинкай: «После такого большого перерыва это хороший результат. Есть над чем работать, потому что в впереди, через месяц, 4-5 декабря мы будем участвовать в Чемпионате России, который пройдет во Владивостоке».





Надежда Невматулина



