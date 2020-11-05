Главная » Новости



18:18, 5 ноября 2020 года Единственный муниципальный перевозчик Орла - Трамвайно-троллейбусное предприятие - расширяется На днях МУП заключил контракт на поставку 12 новых низкопольных автобусов ПАЗ. Также предприятие планирует ввести в свой оборот имущество другого МУПа - ныне обанкротившегося ПАТП-1. Какие перспективы это откроет перед Трамвайно-троллейбусным предприятием, и какие результаты МУП показывает сегодня, расскажет корреспондент ГТРК «Орел» Антон Киселев.





Минувшим летом последний муниципальный перевозчик Орла - трамвайно-троллейбусное предприятие - приобрёл и выпустил на линию большие низкопольные автобусы. Пассажиры их встретили тепло, поэтому МУП решил расширить свой автопарк. Конкурс на поставку дюжины новых низкопольных автобусов ПАЗ состоялся на днях. Пассажиры смогут их оценить уже зимой. К ее прохождению предприятие готово полностью.



Алексей Седых, начальник производственно-технического отдела МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие»: «Отремонтирована и восстановлена вся снегоуборочная техника, которая выходит в город, когда жители спят. Есть снегодуи, которые помогают содержать пути в надлежащем состоянии, чтобы комфортно перевозить пассажиров».

Ежедневно на линию трамвайно-троллейбусное предприятие выпускает в среднем 25 автобусов, 30 троллейбусов и 22 трамвая. Такое количество транспорта заставило задуматься и о расширении штата водителей. Сегодня их у предприятия больше двухсот.



Андрей Митин, генеральный директор МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие»: «Увеличили зарплату в два раза, к нам начали возвращаться водители трамваев. 22 трамвая выходят на линию, до этого было 15».

Для комфорта пассажиров и в целях уменьшения времени ожидания трамвая предприятие отказалось от курсирования сцепленных вагонов. Теперь они ходят по одному, а интервалы между трамваями сократили в среднем до 6 минут. Раньше доходило до 15-20. Так что теперь орловский трамвай чем-то схож даже со столичным метро. При этом МУП постоянно ставит перед собой новые цели.



Андрей Митин, генеральный директор МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие»: «Задача №1 - вернуть тот транспорт, который был раньше у муниципального предприятия ПАТП-1, вернуть троллейбусы №5, №8 - чтобы они ходили полноценно. У нас есть автобусы, троллейбусы и трамваи - полноценное предприятие, которое должно работать на благо жителей Орла».

На днях орловский трамвай отметил своё 122-летие. Он начал курсировать по областному центру 3 ноября 1898 года. И наряду с трамваями Нижнего Новгорода и Курска входит в «тройку» старейших систем электротранспорта России.





Антон Киселёв



