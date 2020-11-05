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18:59, 5 ноября 2020 года

Орловскому ветерану вручили памятную медаль за освобождение Южного Сахалина и Курильских островов

Чтобы вручить медаль, в Орел приехала делегация Сахалинской областной Думы.


Ветеран Великой Отечественной войны Леопольд Дыскин участвовал в Южно-Сахалинской наступательной операции. В составе 113-й стрелковой бригады он освободил самый южный остров Большой гряды - Кунашир.

За бесстрашие и героизм рядовой Леопольд Дыскин был награждён медалью «За победу над Японией». Также ветерану были вручены памятные знаки в честь 60-ти, 65-ти и 70-летия окончания Второй мировой войны и освобождения Южного Сахалина и Курильских островов. В октябре текущего года Леопольду Борисовичу исполнилось 94 года.

Сегодня его посетили члены Орловского облсовета и Сахалинской областной Думы. Они вручили ветерану памятную медаль «В честь 75-летия окончания Второй мировой войны и освобождения Южного Сахалина и Курильских островов от японских милитаристов», а также цветы и подарки.

Сахалинская делегация обещала вернуться в Орле через пять лет. Со своей стороны Леопольд Дыскин дал слово, что возьмет и эту вершину - медаль в честь 80-летия освобождения Курильских островов.


Анна Вайсергисер
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