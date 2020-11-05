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19:45, 5 ноября 2020 года В Орловской области количество выздоровевших превышает количество заболевших Обратную динамику отметил Андрей Клычков сегодня в прямом эфире в своих сетевых аккаунтах.





Андрей Клычков: «У нас за минувшие три дня 382 случая заболевших. Отрадно, что, наконец, у нас наступила обратная динамика, когда количество выздоровевших превышает количество заболевших. Всего 453 человека за три дня выздоровело. За последние сутки 125 новых случаев выявления. К сожалению, за эти же три дня три человека скончались. На ИВЛ находятся девять человек, за эти дни на два человека стало меньше. Количество свободных коек – 103. Всего коек занято 1183».





Орловское Информбюро



