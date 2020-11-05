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19:48, 5 ноября 2020 года Андрей Клычков рассказал, сколько образовательных учреждений области находятся на карантине Цифры глава региона озвучил прямом эфире в своих сетевых аккаунтах.





«Большая часть находится на каникулах. Из 359 школ в трех школах три класса закрыты на карантин. С подтвержденной коронавирусной инфекцией дети отсутствуют в 83 случаях. ОРВИ – 659. По другим заболеваниям 203.



По детским садам: из 296 три закрыты на карантин – один детский сад и две дошкольные группы, и в трех дошкольных учреждениях три группы также закрыты. 20 детей – по ковиду, 1461 – по ОРВИ и 690 по другим заболеваниям».





Орловское Информбюро



