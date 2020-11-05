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19:53, 5 ноября 2020 года В Орловской области более 600 детей находятся на дистанционном обучении Об этом сегодня сообщил глава региона Андрей Клычков во время прямого эфира в своих сетевых аккаунтах.





Губернатор неоднократно напоминал родителям о возможности перейти на дистанционное обучение.

Андрей Клычков: «Мы сегодня на оперштабе приняли решение, которое получило документальное оформление – по желанию ряда родителей перейти на дистанционное обучение. Где-то, к сожалению, какой-то сбой происходит, и школы говорят, что у нас такой формы нет. Я повторю свою позицию, она очень простая: мы тем, кто желает, должны и можем предоставить возможность перейти на дистанционное обучение. Здесь человеческий фактор: кто-то боится, кто-то считает, что это можно и нужно делать. Поэтому сейчас дали поручение, чтобы все школы сами, в инициативном порядке, через классных руководителей предложили возможность нахождения на дистанционном образовании. У нас на сегодняшний день на дистанте находятся чуть более 600 человек из 76 тысяч, которые написали заявление сами и соответственно ушли на дистанционное обучение. Сейчас, все родители, пожалуйста, кто хочет, переходите на дистант. Обеспечим доступ. Безусловно, это нагрузка на учителей будет дополнительная, но сейчас то время, когда эту нагрузку нужно брать на себя. Тем же, кто останется на обучении, будут обеспечены все меры безопасности. Где есть сбои, будем контролировать».





Орловское Информбюро



