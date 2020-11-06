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06:54, 6 ноября 2020 года В Орловской области завершается приемка ФАПов В эксплуатацию введено уже 35 медучреждений.





На прошлой неделе в регионе сдали три объекта, два из которых Кромском районе и один – в Колпнянском. До конца года смонтируют ещё восемь фельдшерско-акушерских пунктов. Всего в 2020 область получит 43 ФАПа – на один больше изначального количества – и одну врачебную амбулаторию. «Лишний» пункт построят за счет сэкономленных денег – отмечено в сообщении сайта областного правительства.





Артём Ежаков



