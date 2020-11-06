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07:36, 6 ноября 2020 года Орловская полиция позаботилась о дачниках Дачный сезон закончился, и полиция напоминает владельцам участков о том, какие меры нужно принять, чтобы сберечь имущество от грабителей. Рекомендации опубликованы на сайте ведомства.





Рекомендации просты: чтобы избежать кражи, заберите с собой все ценности; укрепите замки на калитке, дверях и окнах. Если есть возможность - установите ставни. Если кто-то проживает постоянно на соседней даче, договоритесь о присмотре за вашим участком. И не будьте равнодушными сами - если увидели, как взламывают дачи соседей, сообщите об этом в полицию.





Мария Семак



