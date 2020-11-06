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08:58, 6 ноября 2020 года Более 2000 орловских семей оплатили обучение своих детей средствами материнского капитала Отделения Пенсионного фонда заключают соглашения об информационном взаимодействии с учебными заведениями, чтобы родители могли быстрее и без посещения ведомства распорядиться средствами.





В Орловской области заключены соглашения со всеми вузами и образовательными организациями среднего профессионального звена. Использовать деньги для оплаты обучения одного из детей возможно, если малышу, который «принес» в семью материнский капитал, исполнилось три года. Исключением является дошкольное образование. На эти цели средства можно направить сразу. Подробная информация о том, как еще можно распорядиться, сертификатом, имеется на сайте Пенсионного Фонда.





Мария Семак



