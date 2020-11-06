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08:01, 6 ноября 2020 года Орёлстат подсчитал все социально-ориентированные некоммерческие организации, действующие на территории региона Согласно данным, их 749.



В число социально-ориентированные некоммерческих организаций Орловщины входят различные объединения, движения и фонды, которые преимущественно оказывают благотворительную, материальную, психологическую, юридическую помощь людям. В этом списке - выездная паллиативная бригада Орла, региональное отделение общества инвалидов, Красный Крест, волонтерские организации. По официальным данным Орелстата, благодаря НКО юридическую помощь получили свыше 19 тысяч человек, благотворительную - почти 4 тысячи.





Мария Семак



