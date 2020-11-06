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08:32, 6 ноября 2020 года «Музыка добрых сердец» вновь прозвучит в Орле Ежегодный благотворительный фестиваль планируется провести в феврале. Прием заявок на участие уже начался.





Благотворительная акция проходит тардиционно 15 февраля - в Международный день поддержки онкобольных детей. Все средства, собранные во время концерта, направляются конкретному ребенку. Его имя станет известно ближе к фестивалю. К участию приглашаются талантливые люди, готовые выйти на сцену бесплатно. Заявки принимают до 25 декабря. О том, как подать заявку, можно узнать в официальной группе «Музыка добрых сердец» в социальных сетях.





Мария Семак



