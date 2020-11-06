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09:33, 6 ноября 2020 года Орловские яхтсмены вернулись с наградой из Геленджика Там состоялась 30-я парусная регата, и наша спортсменка Мария Грамматчикова завоевала серебро среди девушек в классе «Луч-мини».





Парусная регата - это самые массовые юношеские соревнования в парусном спорте. Каждый год участие в них принимают по несколько сотен спортсменов. В этом году - больше восьмисот из самых разных городов. Наш регион на регате представляли три человека - Дмитрий Митрохин, Георгий Поверенков и Мария Грамматчикова. Мария завоевала серебро. Юноши выступили менее удачно. Отметим, что спортсмены еще на Черном море - там сегодня стартует Первенство России. Вернутся они 12 ноября. Пожелаем ребятам удачи.





Мария Семак



