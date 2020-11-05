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21:20, 5 ноября 2020 года Коротко о главном «Вести-Орел» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Плюс 140 ковид-коек. Уже завтра они откроются в Кромской ЦРБ. А школьники могут перейти на дистанционку - по желанию родителей.



- Сегодня в гости к ветерану Великой Отечественной войны прибыла сахалинская делегация, чтобы лично сказать спасибо за Победу.



- Орловский трамвай готов к минусовым температурам. Чем сегодня живет МУП, и какие планы на будущее? Мы побывали на старейшем транспортном предприятии Орла.



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