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10:39, 6 ноября 2020 года При столкновении двух иномарок под Орлом пострадали оба водителя ДТП произошло вчера в 16:20.





На автодороге между санаторием «Дубрава» и селом Плещеево друг в друга врезались Renault Logan и Infiniti. Травмы получили оба водителя, и если автолюбительницу на Infiniti медики отпустили после оказания врачебной помощи, то водителю французской легковушки потребовалась госпитализация.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 15 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 4 человека получили травмы – сообщает информационный отдел областного УГИБДД.



Фото пресс-службы орловского УГИБДД









Артём Ежаков



