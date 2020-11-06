При столкновении двух иномарок под Орлом пострадали оба водителя

|
|
|Главная » Новости
10:39, 6 ноября 2020 года
При столкновении двух иномарок под Орлом пострадали оба водителяДТП произошло вчера в 16:20.
На автодороге между санаторием «Дубрава» и селом Плещеево друг в друга врезались Renault Logan и Infiniti. Травмы получили оба водителя, и если автолюбительницу на Infiniti медики отпустили после оказания врачебной помощи, то водителю французской легковушки потребовалась госпитализация.
За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 15 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 4 человека получили травмы – сообщает информационный отдел областного УГИБДД.
Фото пресс-службы орловского УГИБДД
Артём Ежаков