В аварии с участием двух легковушек в Орле пострадал юноша

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10:45, 6 ноября 2020 года
В аварии с участием двух легковушек в Орле пострадал юношаДТП произошло накануне в 20:40.
Столкновение автомобилей Nissan Note и Ford Mustang произошло возле дома № 31 по улице Раздольной. Водитель Nissan разворачивался на зеленый сигнал светофора, не уступил дорогу и врезался во встречную американскую легковушку. Шестнадцатилетний пассажир в Nissan получил травмы, после получения медицинской помощи в одном из городских учреждений здравоохранения его отпустили.
За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 15 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 4 человека получили травмы – сообщает информационный отдел областного УГИБДД.
Фото пресс-службы регионального УГИБДД
Артём Ежаков