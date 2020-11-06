Главная » Новости



10:48, 6 ноября 2020 года В Орле на зебре сбили невнимательного пешехода ДТП произошло накануне в 21:45.





В районе дома № 117 по улице Комсомольской под колеса Škoda Octavia попал мужчина, переходивший регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора. От столкновения он получил травмы и был госпитализирован.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 15 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 4 человека получили травмы – сообщает информационный отдел областного УГИБДД.



Фото пресс-службы регионального УГИБДД









Артём Ежаков



