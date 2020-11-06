Главная » Новости



11:19, 6 ноября 2020 года Ещё 133 новых случая коронавируса на Орловщине, двое – скончались Всего за период пандемии заразились 12 747 орловцев, выздоровели – 9 878.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 6 ноября, в данный момент в области борются с болезнью 2 706 человек.



За сутки COVID-19 победили 369 жителей региона, количество смертей увеличилось на две – летальный исход зафиксирован 163 раза.



Всего в стране выявлены 20 582 новых факта заболевания COVID-19, 16 955 россиян выздоровели от болезни, скончались 378 человек.



Инфографика официального портала по коронавирусу - Стопкоронавирус.рф.





Артём Ежаков



