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12:03, 6 ноября 2020 года В Орловской области есть повторные коронавирусные больные Об этом сообщил сегодня на традиционном брифинге глава регионального департамента здравоохранения Иван Залогин.





По словам чиновника, из общего количества заболевших новой инфекцией на Орловщине, повторное заражение коронавирусом среди уже переболевших зафиксировано 24 раза.



Как подчеркнул Залогин, каждое из этих заболеваний протекает индивидуально, но тяжелого течения ни у кого нет. У некоторых орловцев, переболевших коронавирусом бессимптомно, сейчас проявляются симптомы ОРВИ.





Артём Ежаков



