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12:07, 6 ноября 2020 года Дети, болеющие коронавирусом, переносят болезнь легче Об этом сообщил сегодня глава департамента здравоохранения Орловской области Иван Залогин.





Во время традиционного брифинга, Залогин поделился новой статистикой заболеваемости детей новой коронавирусной инфекцией. Так, из общего числа больных в 12 747 орловцев, на долю юных орловцев приходятся 1 169 случаев заболевания. Через стационар с этим диагнозом прошли 169 ребят, в данный момент на больничных койках лечатся 13 детей.





Артём Ежаков



