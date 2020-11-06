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12:10, 6 ноября 2020 года

Иван Залогин назвал причины очередей в региональных поликлиниках

Глава департамента здравоохранения Орловской области провел брифинг для журналистов местных СМИ.


По словам чиновника, очереди не связаны с организационными недостатками в поликлиниках и больницах. Не связано это и с тем, что в области до сих пор не научились распределять потоки больных. Как подчеркнул Залогин, есть две основные причины того, что сейчас происходит – увеличивается количество больных и уменьшается количество врачей.

«Врачи и средний персонал – они тоже люди, и так же, как и население региона, заражаются и болеют ковидом, ОРВИ и другими заболеваниями», – сказал глава департамента здравоохранения.

Борьба с нехваткой персонала продолжается. Цитируя Ивана Залогина: «Усиливается наше амбулаторное звено ординаторами, студентами старших курсов, проводится эта работа как с нашим университетом, так и с соседними университетами. Это и московские университеты, где учатся наши с вами земляки, вузы Курска, Смоленска, Воронежа и другие».

В поликлиниках, где невозможно организовать больше приемочных кабинетов, приоритет в обслуживании больных с температурой и ОРВИ отдан выездам на дом. Кроме этого, по словам Залогина, увеличивается количество выездных бригад, администрацией выделен для этого транспорт. Работу в этом направлении обещано продолжить.


Артём Ежаков
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