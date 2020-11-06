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12:32, 6 ноября 2020 года Полевые госпитали и военные медики пока не появятся на Орловщине Как сообщил на сегодняшнем брифинге глава регионального департамента здравоохранения Иван Залогин, решение об этом принимается на федеральном уровне.





По словам чиновника, в Москве самостоятельно мониторят ситуацию с коронавирусом в регионах, и если она будет требовать помощи на уровне правительства, в том числе и командирования военных медиков в Орловскую область, то их направят в наш регион. Аналогичная ситуация и с мобильными госпиталями. Как подчеркнул Иван Залогин, основываясь на опыте их развертывания в других регионах, открытие такого полевого стационара – дело примерно трех месяцев.





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