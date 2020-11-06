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12:41, 6 ноября 2020 года Иван Залогин: Каждого орловца с симптомами коронавируса протестировать невозможно Об этом на сегодняшнем брифинге сообщил глава областного департамента здравоохранения.





В части ПЦР-тестирования есть четкие группы, которые определены на уровне главного санитарного врача. Соответствующие категории – это контактная группа, лица из группы риска с пневмонией, социальные работники, которые работают вахтовым методом в закрытых коллективах, медицинские работники, входящие в группу риска, которые должны еженедельно обследоваться. Соответственно, с симптомами ковида всех тотально мы, естественно, обследовать не можем. Сейчас ведется дополнительная работа на уровне Роспотребнадзора, возможно будут какие-то изменения внесены», – заявил Залогин.





Артём Ежаков



