Орловская область завершила закупку аппаратов КТ в этом году

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12:53, 6 ноября 2020 года
Орловская область завершила закупку аппаратов КТ в этом годуОб этом заявил Иван Залогин на сегодняшнем брифинге.
По словам главы регионального департамента здравоохранения, в этом году область приобрела четыре аппарата КТ. Три из них уже установлены в медучреждениях Орловщины – часть из них работает, другая ждет последнюю разрешительную документацию от Роспотребнадзора, скоро она будет введена в эксплуатацию. Ещё один компьютерный томограф пока находится в процессе поставки, его получит онкологический диспансер.
Закупки аналогичных аппаратов продолжатся уже в следующем году в рамках национального проекта «Здравоохранение», на них выделены федеральные средства.
Артём Ежаков