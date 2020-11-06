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13:14, 6 ноября 2020 года Орловцы должны успеть заменить проездные до декабря С первого зимнего месяца начнет действовать карта нового образца.





Как сообщает сайт областного правительства, граждане старше 14 лет будут пользоваться проездными, привязанными к карте системы «МИР» или к Карте жителя Орловской области. Если первой нет, нужно обратиться в банк, получить её, затем посетить Сбербанк – там установят нужное приложение. С собой нужно взять паспорт, СНИЛС, карту системы «МИР» и документ на льготу.



Для детей до 14 лет тоже необходим переход на новые проездные. Законному представителю ребенка нужно также обратиться в Сбербанк. При посещении отделения банка нужно иметь паспорт законного представителя, СНИЛС ребенка и документ на льготу. Желательно взять с собой старый проездной – если сдать его, можно сэкономить 100 рублей.



Пополнить новые проездные на декабрь можно уже с 15 ноября. Это можно сделать через банкомат, терминал, Сбербанк-онлайн или мобильное приложение Сбербанка.



Более подробную информацию можно получить на официальном сайте оператора АО «РИЦ» www.ric-orel.ru и по тел. 8-800-450-10-27, 8-920-082-34-00, а также у сотрудников Сбербанка.





Артём Ежаков



