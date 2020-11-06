Орловцы должны успеть заменить проездные до декабря

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13:14, 6 ноября 2020 года
Орловцы должны успеть заменить проездные до декабряС первого зимнего месяца начнет действовать карта нового образца.
Как сообщает сайт областного правительства, граждане старше 14 лет будут пользоваться проездными, привязанными к карте системы «МИР» или к Карте жителя Орловской области. Если первой нет, нужно обратиться в банк, получить её, затем посетить Сбербанк – там установят нужное приложение. С собой нужно взять паспорт, СНИЛС, карту системы «МИР» и документ на льготу.
Для детей до 14 лет тоже необходим переход на новые проездные. Законному представителю ребенка нужно также обратиться в Сбербанк. При посещении отделения банка нужно иметь паспорт законного представителя, СНИЛС ребенка и документ на льготу. Желательно взять с собой старый проездной – если сдать его, можно сэкономить 100 рублей.
Пополнить новые проездные на декабрь можно уже с 15 ноября. Это можно сделать через банкомат, терминал, Сбербанк-онлайн или мобильное приложение Сбербанка.
Более подробную информацию можно получить на официальном сайте оператора АО «РИЦ» www.ric-orel.ru и по тел. 8-800-450-10-27, 8-920-082-34-00, а также у сотрудников Сбербанка.
Артём Ежаков