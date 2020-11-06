пятница 6.11.2020 14:49:09 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Аграрный вопрос
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

13:14, 6 ноября 2020 года

Орловцы должны успеть заменить проездные до декабря

С первого зимнего месяца начнет действовать карта нового образца.


Как сообщает сайт областного правительства, граждане старше 14 лет будут пользоваться проездными, привязанными к карте системы «МИР» или к Карте жителя Орловской области. Если первой нет, нужно обратиться в банк, получить её, затем посетить Сбербанк – там установят нужное приложение. С собой нужно взять паспорт, СНИЛС, карту системы «МИР» и документ на льготу.

Для детей до 14 лет тоже необходим переход на новые проездные. Законному представителю ребенка нужно также обратиться в Сбербанк. При посещении отделения банка нужно иметь паспорт законного представителя, СНИЛС ребенка и документ на льготу. Желательно взять с собой старый проездной – если сдать его, можно сэкономить 100 рублей.

Пополнить новые проездные на декабрь можно уже с 15 ноября. Это можно сделать через банкомат, терминал, Сбербанк-онлайн или мобильное приложение Сбербанка.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте оператора АО «РИЦ» www.ric-orel.ru и по тел. 8-800-450-10-27, 8-920-082-34-00, а также у сотрудников Сбербанка.


Артём Ежаков
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.