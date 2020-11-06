пятница 6.11.2020 14:49:15 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Аграрный вопрос
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

13:15, 6 ноября 2020 года

Слепая проверка пожарной безопасности дорого обошлась орловской НКО

Она оштрафована на миллион рублей.


Инспекция прокуратуры установила, что глава некоммерческой организации «Фонд пожарной безопасности» передал десять тысяч рублей сотруднику отдела надзорной деятельности и профилактической работы. В обмен на деньги, проверяющий должен был изготовить декларацию пожарной безопасности здания и в краткие сроки зарегистрировать его. Помещение, о котором идет речь, принадлежало клиенту Фонда.

По факту незаконного вознаграждения от имени юридического лица «Фонд пожарной безопасности» был оштрафован на миллион рублей. В отношении главы филиала и инспектора возбуждены уголовные дела за дачу взятки и её получение соответственно – отмечено в сообщении сайта региональной прокуратуры.


Артём Ежаков
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.