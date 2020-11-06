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13:15, 6 ноября 2020 года Слепая проверка пожарной безопасности дорого обошлась орловской НКО Она оштрафована на миллион рублей.





Инспекция прокуратуры установила, что глава некоммерческой организации «Фонд пожарной безопасности» передал десять тысяч рублей сотруднику отдела надзорной деятельности и профилактической работы. В обмен на деньги, проверяющий должен был изготовить декларацию пожарной безопасности здания и в краткие сроки зарегистрировать его. Помещение, о котором идет речь, принадлежало клиенту Фонда.



По факту незаконного вознаграждения от имени юридического лица «Фонд пожарной безопасности» был оштрафован на миллион рублей. В отношении главы филиала и инспектора возбуждены уголовные дела за дачу взятки и её получение соответственно – отмечено в сообщении сайта региональной прокуратуры.





Артём Ежаков



