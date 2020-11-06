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13:27, 6 ноября 2020 года

В поселке Кромы преобразилось «Зазеркалье»

В местном центре культуры и досуга отремонтировали помещение театральной студии и хореографический зал.


Работы в центре культуры и досуга Кромского района выполнили по партийному проекту «Единой России». На ремонт было выделено более двух миллионов рублей, плюс местное софинансирование.

Театральная студия «Зазеркалье» обновлена полностью - в воздухе ещё витает запах новой мебели и краски. Рады преображению и в хореографическом классе. Здесь полностью заменили полы. Ждут обновления станков и зеркал, но это уже задача на следующий год. В центре культуры организовали и музей. Под выставки выделили четыре комнаты.

В 2020 году по партийному проекту «Местный дом культуры» в Орловской области отремонтировали 16 сельских учреждений. Всего же за 4 года действия проект более 60 культурных учреждений обрели новый вид.

Ольга Пилипенко, депутат Государственной Думы ФС РФ: «В этом году было заложено около двух миллионов рублей по партийному проекту, они были потрачены и на ремонт этого отдельного зала. Был создан кинозал. Частично приобреталось оборудование для сцены. Работы выполнены хорошо, качественно».

Смотр и приемку Кромской центр культуры и досуга прошел. Теперь его руководство ждет нового года и новых перемен.


Анна Вайсергисер
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