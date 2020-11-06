Главная » Новости



13:31, 6 ноября 2020 года Под Орлом дачники остались без автобусной остановки Остановки люди лишись в результате ремонта региональной трассы. Павильон был снесён из-за магистрального газопровода. Перенести его на другой участок дороги нельзя по нормативам.





В дачном массиве между посёлком Неполодь и деревней Мерцалова находится три крупных садоводческих товарищества почти на тысячу участков. Для их удобства ещё с советских времён сразу за мостом через реку Неполодь была автобусная остановка. Сначала - обязательная, потом - по требованию, а теперь - на усмотрение водителя.



Валентина Шеховцова, жительница г. Орла: «У нас здесь остановка была 40 лет. Остановка называется «по требованию». Почему её убрали? Ее поставили там, где людей нет».

Без остановки дачники остались в результате капитального ремонта моста и участка трассы Калуга - Орёл. Вместо неё людям предлагают пользоваться остановкой Неполодь, от которой до садового товарищества не меньше семисот метров.



Юрий Балагутин, председатель НСТ «Агропромовец»: «НСТ «Агропромовец» - там около 400 участков. Кто ходит пешком? Пенсионеры. Некоторые с палочками, пожилые, кто по своему здоровью не может управлять автомобилем».

Дорожники утверждают, что остановки, о которой говорят дачники, не должно быть в принципе. Потому что под съездом на дачные участки проходит магистральный газопровод, имеющий свою охранную зону. Но выход из ситуации есть.



Начальник отдела развития и ремонта автодорог ФКУ Упрдор «Москва-Харьков» Любомир Стоянов предложил выход и сложившейся ситуации. А именно – организовать остановку на съезде к дачному комплексу. Там можно устроить разворотную площадку и остановочный павильон.



Игорь Бульденков, начальник дорожно-строительного управления администрации Орловского района: «Сейчас рассматривается вопрос о том, чтобы можно было автопавильон установить рядом с дорогой на полосе сельского поселения».

Сначала администрации района необходимо получить разрешительные документы на строительство будущей остановки общественного транспорта со всей инфраструктурой на земле сельского поселения, затем разработать проект. Пока дачникам, кроме как просить водителей автобусов остановиться в неположенном месте, ничего не остаётся.





Антон Киселёв



