пятница 6.11.2020 14:49:33 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Аграрный вопрос
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

13:31, 6 ноября 2020 года

Под Орлом дачники остались без автобусной остановки

Остановки люди лишись в результате ремонта региональной трассы. Павильон был снесён из-за магистрального газопровода. Перенести его на другой участок дороги нельзя по нормативам.


В дачном массиве между посёлком Неполодь и деревней Мерцалова находится три крупных садоводческих товарищества почти на тысячу участков. Для их удобства ещё с советских времён сразу за мостом через реку Неполодь была автобусная остановка. Сначала - обязательная, потом - по требованию, а теперь - на усмотрение водителя.

Валентина Шеховцова, жительница г. Орла: «У нас здесь остановка была 40 лет. Остановка называется «по требованию». Почему её убрали? Ее поставили там, где людей нет».

Без остановки дачники остались в результате капитального ремонта моста и участка трассы Калуга - Орёл. Вместо неё людям предлагают пользоваться остановкой Неполодь, от которой до садового товарищества не меньше семисот метров.

Юрий Балагутин, председатель НСТ «Агропромовец»: «НСТ «Агропромовец» - там около 400 участков. Кто ходит пешком? Пенсионеры. Некоторые с палочками, пожилые, кто по своему здоровью не может управлять автомобилем». 

Дорожники утверждают, что остановки, о которой говорят дачники, не должно быть в принципе. Потому что под съездом на дачные участки проходит магистральный газопровод, имеющий свою охранную зону. Но выход из ситуации есть.

Начальник отдела развития и ремонта автодорог ФКУ Упрдор «Москва-Харьков» Любомир Стоянов предложил выход и сложившейся ситуации. А именно – организовать остановку на съезде к дачному комплексу. Там можно устроить разворотную площадку и остановочный павильон.

Игорь Бульденков, начальник дорожно-строительного управления администрации Орловского района: «Сейчас рассматривается вопрос о том, чтобы можно было автопавильон установить рядом с дорогой на полосе сельского поселения».

Сначала администрации района необходимо получить разрешительные документы на строительство будущей остановки общественного транспорта со всей инфраструктурой на земле сельского поселения, затем разработать проект. Пока дачникам, кроме как просить водителей автобусов остановиться в неположенном месте, ничего не остаётся.


Антон Киселёв
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.