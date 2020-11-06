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14:25, 6 ноября 2020 года В Орловской области перевернулся рейсовый автобус, есть погибший ДТП произошло сегодня около 13:00.





Сообщение об аварии в Кромском районе поступило спасателям в 12:50. По предварительной информации, на третьей километре трассы Федотово – Собянино опрокинулась рейсовая «Газель». В микроавтобусе пострадали трое, среди них есть ребенок. Один человек погиб.



На месте работают специалисты, включая психолога. Пассажиры извлечены из «Газели», раненые доставлены в Кромскую ЦРБ. Обстоятельства произошедшего выясняются.



фото пресс-службы ГУ МЧС по Орловской области











Артём Ежаков



