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14:27, 6 ноября 2020 года Распространение коронавируса по районам Орловской области Новая статистика заболеваемости COVID-19 в регионе.





Наибольший суточный прирост зафиксирован в Орле – 61 заболевший, в Свердловском районе – 9, в Покровском районе – 7, в Мценске и Мценском районе, а также в Ливнах – по 6, в Орловском, Хотынецком, Сосковском и Малоархангельском районах – по 5, в Урицком и Колпнянском – по 4, в Должанском и Шаблыкинском районах – 3, в Дмитровском и Краснозоренском районах – по 2, в Болховском, Троснянском, Ливенском, Верховском, Новодеревеньковском и Новосильском – по 1.



За все время наблюдения, новую инфекцию обнаружили у 6 563 жителей Орла, 1 451 зараженный – в Орловском районе, 748 подтверждённых случаев – в городе Мценске и Мценском районе, 675 – в Ливнах, 358 – в Урицком районе, 311 – в Болховском районе, 330 – в Ливенском районе, 258 – в Дмитровском районе, 187 – в Новодеревеньковском районе, 175 – в Свердловском районе, 180 – в Хотынецком районе, 140 – в Кромском районе, 153 – в Покровском районе, 169 – в Малоархангельском районе, 144 – в Залегощенском районе, 110 – в Верховском районе, 142 – в Колпнянском районе, 92 – в Новосильском районе, 97 – в Должанском районе, 93 – в Глазуновском районе, 88 – в Шаблыкинском районе, 80 – в Знаменском районе, 67 – в Троснянском районе, 67 – в Сосковском районе, 41 – в Краснозоренском районе, 28 – в Корсаковском районе.



Всего в регионе с начала пандемии заболели 12 747 человек, за сутки коронавирус подтвердили у 133 орловцев. С начала распространения инфекции выздоровели 9 878 жителей региона, болезнь активна у 2 706 граждан – сообщает пресс-служба регионального оперштаба по коронавирусу.











Артём Ежаков



