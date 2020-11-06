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Главная » Новости

14:42, 6 ноября 2020 года

Орловская областная прокуратура инициировала проверку по факту аварии с рейсовым автобусом

Она произошла сегодня около 13 часов. Трое человек, среди которых есть ребенок, пострадали. Один скончался.


Как отмечено в сообщении сайта областной прокуратуры, региональное ведомство начало проверку по факту аварии в Кромском районе рейсового микроавтобуса «Газель». На место выехали заместитель прокурора области и прокурор Кромского района – они займутся координацией действий правоохранительных органов.

Ведомственный орган проверит соблюдение законодательства в сфере безопасности дорожного движения и пассажироперевозок. Меры прокурорского реагирования будут приняты при наличии выявленных оснований.


Фото пресс-службы ГУ МЧС по Орловской области






Артём Ежаков
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