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14:42, 6 ноября 2020 года Орловская областная прокуратура инициировала проверку по факту аварии с рейсовым автобусом Она произошла сегодня около 13 часов. Трое человек, среди которых есть ребенок, пострадали. Один скончался.





Как отмечено в сообщении сайта областной прокуратуры, региональное ведомство начало проверку по факту аварии в Кромском районе рейсового микроавтобуса «Газель». На место выехали заместитель прокурора области и прокурор Кромского района – они займутся координацией действий правоохранительных органов.



Ведомственный орган проверит соблюдение законодательства в сфере безопасности дорожного движения и пассажироперевозок. Меры прокурорского реагирования будут приняты при наличии выявленных оснований.





Фото пресс-службы ГУ МЧС по Орловской области













Артём Ежаков



