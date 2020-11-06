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14:47, 6 ноября 2020 года Орловец ответит в суде за разбой, изнасилование и убийство знакомой Расследование уголовного дела завершено, его материалы вместе с обвинением уже переданы в суд.





Как считают следователи, ранее судимый 22-летний молодой человек год назад с целью ограбления пришел домой ранее знакомой, ровно вдвое его старше. Она попыталась сопротивляться, но безуспешно – подсудимый с особой жестокостью нанес ей многочисленные ножевые ранения, изнасиловал, совершил насильственные действия сексуального характера. Полученные ранения привели к гибели женщины на месте преступления. Добычей злоумышленника оказались деньги и имущество жертвы на сумму в 2 939 рублей. Убийство произошло в поселке Россошенский Краснозоренского района.



Как сообщает сайт регионального СУ СК, теперь парня будут судить по статьям «Разбой», «Насильственные действия сексуального характера», «Изнасилование», «Убийство, совершенное с особой жестокостью, из корыстных побуждений, а равно сопряженное с разбоем».





Артём Ежаков



