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15:43, 6 ноября 2020 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Вирус не отступает. Орловщина наращивает коечный фонд.



- Привычные льготные проездные сменят специальные карты. Они начнут действовать с 1 декабря.



- Под Орлом дачники остались без автобусной остановки. Возможно ли ее возвращение?



- Под парусом. Сегодня орловские яхтсмены покоряют Черное море.



- Дом, где живёт культура. Мы побываем на творческом новоселье в Кромском районе.



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