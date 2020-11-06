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15:48, 6 ноября 2020 года В Орловской области все заболевшие коронавирусом беременные направляются на лечение в Перинатальный центр Беременные женщины - одна из особых групп риска при заражении новой коронавирусной инфекцией. Все заразившиеся COVID-19 будущие мамы направляются на лечение в перинатальный центр. В то же время там же рожают и здоровые роженицы. Как происходит защита пациенток от заражения и соблюдается ли безопасность, узнала корреспондент ГТРК «Орел» Елена Литинская.





У всех родивших в эти дни молодых мам позади месяцы страхов и опасений. Ведь их беременность совпала с разгулом пандемии. В Орловском перинатальном центре все меры безопасности соблюдены. Под ковид больница была перепрофилирована еще в апреле. Все беременные, роженицы и родильницы, которые заражены новой коронавирусной инфекцией, в перинатальном центре находятся в ковидном отделении, которое отделено от чистой зоны тремя шлюзами.



Полугодовой опыт лечения беременных с ковид показал, что это серьезное осложнение, которое может быть опасным для пациенток. Многое зависит от степени тяжести заболевания, сопутствующих патологий и других субъективных факторов.



Для того чтобы обезопасить беременных женщин от заражения, акушеры-гинекологи ведут своих пациентов дистанционно. Консультируют и мониторят их состояние по телефону. Но все обязательные ультразвуковые исследования проводятся в строго установленные сроки, с последующей интерпретацией по телефону. Если нужна очная консультация с врачом, то она проходит с максимальной осторожностью.



Пандемия не может остановить желание женщины стать матерью. С апреля в перинатальном центре родили 40 пациенток с ковид. К счастью, малыши не инфицированы.



Александр Свистунов, руководитель Перинатального центра НКМЦ им. З.И. Круглой: «Еще не было отмечено ни одного случая - все новорожденные проходят тестирование в первые часы рождения и на третьи сутки после рождения. На сегодняшний момент - ни одного новорожденного, зараженного коронавирусной инфекцией».

За последние месяцы количество заразившихся ковид беременных женщин значительно возросло. В стационар Перинатального центра госпитализируются только средние и тяжелые пациентки. Остальные лечатся дома под присмотром врачей женских консультаций. Однако лучше рожать будучи здоровой. Поэтому медики призывают будущих мам быть осторожными и соблюдать меры безопасности.





Елена Литинская



