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16:15, 6 ноября 2020 года

Юрий Парахин обсудил с заведующими детских садов сокращение зарплат

Орловский градоначальник сегодня встретился с главами городских дошкольных учреждений.


Основной темой встречи стало сокращение заработных плат работников детских садов. Городские власти в социальных сетях получили порядка ста сообщений с вопросами об этом – и это только за прошлую неделю.

В начале года казначейство выяснило, что технические работники детских садов получают деньги, не соответствующие времени выполняемых работ. Поэтому было принято решение перерассчитать зарплаты.

Первые выплаты по новой ставке начали поступать в этом месяце. На встрече мэр и заведующие обсуждали, как уменьшить негатив от принятого решения и снизить социальное напряжение, ведь непонимание осталось. В итоге, пришли к двум выводам – ещё раз встретится с людьми и повторно все объяснить, а также разработать альтернативные пути поощрения пострадавшей категории сотрудников. Учреждения, где ситуация с коллективом тяжелая, Юрий Парахин посетит на следующей неделе и обсудит эту ситуацию с людьми – отмечено в сообщении сайта орловской мэрии.


Артём Ежаков
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