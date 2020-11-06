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16:15, 6 ноября 2020 года Юрий Парахин обсудил с заведующими детских садов сокращение зарплат Орловский градоначальник сегодня встретился с главами городских дошкольных учреждений.





Основной темой встречи стало сокращение заработных плат работников детских садов. Городские власти в социальных сетях получили порядка ста сообщений с вопросами об этом – и это только за прошлую неделю.



В начале года казначейство выяснило, что технические работники детских садов получают деньги, не соответствующие времени выполняемых работ. Поэтому было принято решение перерассчитать зарплаты.



Первые выплаты по новой ставке начали поступать в этом месяце. На встрече мэр и заведующие обсуждали, как уменьшить негатив от принятого решения и снизить социальное напряжение, ведь непонимание осталось. В итоге, пришли к двум выводам – ещё раз встретится с людьми и повторно все объяснить, а также разработать альтернативные пути поощрения пострадавшей категории сотрудников. Учреждения, где ситуация с коллективом тяжелая, Юрий Парахин посетит на следующей неделе и обсудит эту ситуацию с людьми – отмечено в сообщении сайта орловской мэрии.





Артём Ежаков



