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16:17, 6 ноября 2020 года

Сегодня обсудили туристическое будущее Орловщины

В Орле за круглым столом собрались эксперты федерального уровня и местные представители туриндустрии.


2020 год полностью изменил привычки и спрос на туристическом рынке. Россияне стали открывать для себя родные просторы. Их то и хочет предложить туристам Орловщина. Проектов много: создание баз отдыха, экотуризм, велотуризм, событийный туризм.

Сегодня в онлайн-формате прошел круглый стол, где обсудили перспективы развития проектов туристского кластера Орловщины и меры поддержки его участников. В рамках круглого стола своими знаниями и идеями поделились с резидентами кластера признанные столичные эксперты в сфере туризма. Они, кстати, отметили, что Орловщина обладает богатым потенциалом.

Вадим Прасов генеральный директор «Альянс Отель Менеджмент» вице-президент ФРиО: «Регион с достаточно богатой историей, с хорошим природным фактором, есть что посмотреть, но это надо правильно упаковывать, адекватно подходить к поиску своей целевой аудитории, и, наверное, улучшать еще и транспортную доступность».

Вадим Шпильман генеральный директор «IQ Vector», вице-президент ФРиО: «Есть достаточно серьезный и хороший потенциал и возможности. Те идеи, которые мы сегодня услышали, их хотелось бы немножечко докручивать. Помогать им нужно обязательно, и как со стороны инвестиций, так и со стороны государства».

Нацелены на конкретную помощь в центре «Мой бизнес». Там не только дадут грамотную оценку проекту, но и при необходимости помогут перестроить финансовую модель.

Сергей Невструев модератор круглого стола - руководитель Центра кластерного развития Орловской области: «При успешности данных проектов, то есть при рентабельности, мы готовы их поддерживать и финансировать в дальнейшем, для того чтобы развиваться и закрывать соответственно их маркетинговую составляющую, то есть помогать финансово, в том числе и помогать им по масштабированию, к примеру, мы возим их на вставки различные финансируем данные мероприятия».

Так центр «Мой бизнес» минимум дважды в год проводит и подобные круглые столы с экспертами федерального уровня.


Анна Вайсергисер
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