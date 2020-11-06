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16:19, 6 ноября 2020 года Ленин вновь появился в Болхове Сегодня жители города собрались на открытие вновь установленного памятника вождю мирового пролетариата. Открытие провели накануне одного из главных праздников компартии.





Из-за ограничений, связанных с коронавирусом, на митинг собрались небольшим составом, в основном представители компартии. Да и само открытие отреставрированного памятника лидеру социалистической революции решили организовать накануне ее 103-й годовщины.



Василий Иконников, член Совета Федерации ФС РФ, первый секретарь Орловского обкома КПРФ: «Это наша история, мы должны ее знать, и об этом должны знать наши дети. Мы установкой этого памятника даем ответ тем, кто распространял ложные слухи о том, что сносят памятник и его не будет».

Такие слухи поползли не только по Болхову, но и по области, когда памятник первому председателю совнаркома демонтировали и увезли на реставрацию. Это было запланировано в рамках ремонта площади Ленина по программе «Народный бюджет». Вождя подлатали, покрасили, нанесли памятную надпись, которой раньше не было, и установили. На новое место. Но здесь у жителей возникли разногласия. Единственное, в чем сошлись единогласно, так это в том, что памятник, несмотря на разные политические взгляды, трактование истории и роли в ней Ленина, все же остался на площади. Хотя и многое пережил. На вождя мирового пролетариата и при жизни было немало покушений, а в Болхове и его памятник не раз подвергался актам вандализма. Его обливали краской, расстреливали, сбрасывали с пьедестала, распиливали и воровали. Будем надеяться, что на новом месте у него будет другая судьба, тем более что здесь обещали поставить камеры видеонаблюдения.



Борис Скворцов, глава г. Болхова: «Планируется в ближайшее время установка четырех камер, будет просматриваться полностью вся площадь. Будет дополнительное освещение, процесс реконструкции еще не завершен».

7 ноября возле памятника Ленина коммунисты соберутся вновь, чтобы отметить годовщину Октябрьской социалистической революции.





Татьяна Тимохина



