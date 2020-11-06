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17:41, 6 ноября 2020 года Орловские муниципальные аптеки показывают ассортимент онлайн Проверить наличие нужных лекарств можно в соответствующем разделе сайта мэрии.





Необходимый раздел озаглавлен как «Информация о наличии лекарственных препаратов в муниципальных аптеках». Туда можно попасть и через специальный баннер на сайте городской администрации. Трижды в течение рабочих дней – в 09:00, 14:00 и 18:00 – здесь будет обновляться информация о поступившем ассортименте. Всего в списке четыре торговых точки. На момент написания статьи информация о наличии лекарств, а также масок и санитайзеров отображена в двух аптеках.





Артём Ежаков



