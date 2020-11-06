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18:22, 6 ноября 2020 года Заводской районный суд Орла сегодня признал Дениса Блохина виновным в превышении должностных полномочий Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно.





Коррупционное преступление было совершено в конце 2015 года. Осужденный тогда руководил казенным учреждением Орловской области «Орелгосзаказчик».



Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности должностного лица и вынес обвинительный приговор.



Суд назначил Денису Блохину наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Также он лишен права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в государственных и муниципальных органах в течение двух лет.



Приговор районного суда не вступил в законную силу.



Запрет на занимание руководящих должностей в органах власти связан с коррупционной направленностью преступления. Обвинение доказало, что учреждением, которым тогда руководил Денис Блохин, были оплачены невыполненные работы на стадионе имени Ленина. Его реконструкция велась в рамках празднования 450-летия Орла. В декабре 2015 года недобросовестному подрядчику было перечислено около 33,5 миллионов рублей. Позже эти средства по итогу претензионных разбирательств были возвращены в бюджет региона.



Иван Онищенко, адвокат: «33 миллиона, которые были перечислены, они были использованы на работы, предусмотренные контрактом, в рамках действующего контракта. Суд данное обстоятельство не принял во внимание и расценил это как добровольное возмещение причиненного вреда. Однако нельзя воспринимать это как добровольное возмещение, поскольку контракт был действующий. Будем добиваться оправдательного договора, поскольку полагаем, что ущерб причинён не был».

Как сообщили в региональной прокуратуре, приговор будет изучен и, в связи с мягкостью назначенного наказания, будет рассмотрен вопрос об его обжаловании.





Антон Киселёв



