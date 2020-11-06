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18:26, 6 ноября 2020 года

Андрей Клычков посетил Шаблыкинский район

Рабочая поездка главы Орловской области состоялась сегодня.


В ходе визита губернатор посетил объекты капитального ремонта – памятник участникам локальных конфликтов и детско-юношескую спортивную школу в поселке Шаблыкино. Они оба уже отремонтированы и доступны для посещений. В ДЮСШ обновили полы, окна и двери. Обновлена сантехника, освещение, отопление и система пожарной сигнализации, а также закупили спортивный инвентарь. Ремонт обошелся в 2 миллиона 800 тысяч рублей.

Следующим пунктом назначения главы региона стал Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», развернутый в Шаблыкинской средней общеобразовательной школы имени А. Т. Шурупова. Для детей здесь приобрели современное оборудование – компьютеры, 3D-принтеры, VR-шлемы, квадрокоптеры, обучающее оборудование для отработки навыков оказания первой помощи.

Затем Клычков, не покидая райцентра, поехал на улицу Тургенева. Здесь он пообщался с жильцами домов, дворы которых отремонтируют в следующем году. Глава региона еще раз напомнил жителям, что изменения в проект нужно вносить заранее, а не по итогам работы.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Есть проект, который подготовила администрация района, его надо внимательно посмотреть, чтобы замечания не по итогам работы вносили, а уже сейчас сказали, где тротуары, парковка, козырьки, двери. И мы спокойно весной начинаем работать».

И наконец, глава региона посетил Шаблыкинскую ЦРБ. Губернатор ответил на вопросы медиков и пациентов, один из которых был о лекарственном обеспечении. По словам губернатора, который и сам недавно перенес заболевание, главное - не запустить болезнь. Глава региона рассказал ожидающим в очереди пациентам о решении, которое было принято на днях с целью обеспечения бесплатными лекарствами ковид-инфицированных.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Отработали с департаментом здравоохранения решение о выделении дополнительных средств из резерва правительства Орловской области на предоставление бесплатных лекарств лицам с первичными симптомами ковид без ПЦР-теста».



Юлия Опанасюк
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