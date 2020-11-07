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08:44, 7 ноября 2020 года В Орле утвердили время и повестку очередного заседания областного совета Накануне состоялось заседание президиума регионального парламента.





Новое заседание – 53-е по счету – состоится во вторник, 10 ноября. В повестку включены 24 вопроса – среди них обсуждение проекта областного бюджета на следующий год и плановый период 2022 и 2023 годов. Кроме этого, народные избранники рассмотрят план казны регионального Территориального Фонда ОМС на аналогичный период и изменение регионального закона об областном бюджете текущего года и планового периода 2021 и 2022 годов.



Остальные вопросы заседания будут посвящены прочим социальным законопроектам – сообщает сайт областного совета.





Артём Ежаков



