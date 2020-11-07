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09:46, 7 ноября 2020 года 1250 орловцев решили, что могут ездить без прав Однако сотрудники полиции с ними не согласны. За нарушение правил полагается штраф.





Если водитель забыл права - штраф 500 рублей или предупреждение, при этом машина отправляется на штрафстоянку. За управление автомобилем без водительского удостоверения или соответствующей категории - штраф от 5 000 до 15 000 рублей. Столько же придется заплатить за вождение с правами, которые просрочены или содержат неверную информацию.





Мария Семак



