воскресенье 8.11.2020 09:14:54 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Аграрный вопрос
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

06:47, 8 ноября 2020 года

В Орловской области 260 нерадивых алиментщиков заработали уголовное дело

Такая цифра сложилась с января по начало октября.


Как отмечено в сообщении регионального УФССП, уголовное производство является самой строгой мерой воздействия на должников. Она применяется тогда, когда прочие попытки добиться перевода денег детям или нетрудоспособным родителям не приносят результата. Наказанием являются исправительные или принудительные работы, арест или тюремное заключение.

С начала года суд приговорил за неуплату алиментов 213 орловцев, 59 из которых лишили свободы, 146 отравили на работы, семеро отделались условным сроком, один получил штраф. Эта крайняя мера позволила взыскать с них 800 тысяч рублей.


Артём Ежаков
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.