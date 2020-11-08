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06:47, 8 ноября 2020 года В Орловской области 260 нерадивых алиментщиков заработали уголовное дело Такая цифра сложилась с января по начало октября.





Как отмечено в сообщении регионального УФССП, уголовное производство является самой строгой мерой воздействия на должников. Она применяется тогда, когда прочие попытки добиться перевода денег детям или нетрудоспособным родителям не приносят результата. Наказанием являются исправительные или принудительные работы, арест или тюремное заключение.



С начала года суд приговорил за неуплату алиментов 213 орловцев, 59 из которых лишили свободы, 146 отравили на работы, семеро отделались условным сроком, один получил штраф. Эта крайняя мера позволила взыскать с них 800 тысяч рублей.





Артём Ежаков



