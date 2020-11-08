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09:48, 8 ноября 2020 года Футболисты ОрелГУ провели три матча Национальной студенческой футбольной лиги в Ростове-на-Дону В рамках мини-турнира наша команда встретилась со студентами из Санкт-Петербурга, Казани и Калининграда.





В трех матчах сезона студенческого чемпионата наша команда набрала три очка, разгромив футболистов с берегов Балтики со счетом 6:0. Два других матча футболисты проиграли. До конца сезона предстоят еще три матча в Евпатории. Они состоятся с 29 ноября по 1 декабря. Сейчас наша команда занимает четвертую строчку в Премьер-группе Национальной студенческой футбольной лиги. Всего в сезоне участвует 16 команд.





Анастасия Дорохова



