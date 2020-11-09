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07:49, 9 ноября 2020 года Сегодня в Орловской области начинается прием заявлений от выпускников, которым предстоит писать итоговую работу Основной срок написания итогового сочинения или изложения - 2 декабря.





Одиннадцатиклассникам предстоит написать итоговое сочинение по направлениям:



1. Забвению не подлежит;

2. Я и другие;

3. Время перемен;

4. Разговор с собой;

5. Между прошлым и будущим: портрет моего поколения.

Девятиклассники будут писать изложение.



Регистрация выпускников текущего года проводится в школах, где они обучаются. Выпускники прошлых лет подают заявления в органы местного самоуправления месту жительства. Студенты училищ и техникумов — по месту обучения. Какие документы нужно предоставить - указано на официальном сайте регионального центра качества образования. Там же можно посмотреть дополнительные даты написания сочинения.





Артём Ежаков



