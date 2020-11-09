понедельник 9.11.2020 21:31:06 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Аграрный вопрос
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

07:49, 9 ноября 2020 года

Сегодня в Орловской области начинается прием заявлений от выпускников, которым предстоит писать итоговую работу

Основной срок написания итогового сочинения или изложения - 2 декабря.


Одиннадцатиклассникам предстоит написать итоговое сочинение по направлениям:

1. Забвению не подлежит;
2. Я и другие;
3. Время перемен;
4. Разговор с собой;
5. Между прошлым и будущим: портрет моего поколения.
Девятиклассники будут писать изложение.

Регистрация выпускников текущего года проводится в школах, где они обучаются. Выпускники прошлых лет подают заявления в органы местного самоуправления месту жительства. Студенты училищ и техникумов — по месту обучения. Какие документы нужно предоставить - указано на официальном сайте регионального центра качества образования. Там же можно посмотреть дополнительные даты написания сочинения.


Артём Ежаков
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.