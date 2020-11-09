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09:51, 9 ноября 2020 года Сегодня День рождения у нашего знаменитого земляка – Ивана Сергеевича Тургенева Он появился на свет в Орле 202 года назад.





Родителями известного писателя и поэта были Сергей Тургенев, служивший в кавалергардском полку, и помещица Варвара Лутовинова. У Ивана были братья – Николай и Сергей.



Тургенев известен не только своими произведениями, главными из которых являются сборник рассказов «Записки охотника», романы «Дворянское гнездо» и «Отцы и дети». Многие годы он боролся с крепостным правом – в «Записках охотника» красной нитью проходит идея неприятия этой кабалы, её несправедливости и постыдности.



Малая родина гордится своим великим земляком. В Орле имя Тургенева носят Орловский государственный университет и академический театр, библиотека и объединенный литературный музей. Родовое имение писателя – Спасское-Лутовиново – до сих пор принимает гостей. Жив и легендарный дуб, который здесь посадил писатель. Недавно специалисты выяснили его возраст – около 190 лет.



Из-за пандемии масштабных торжеств в Орле не будет, но и памятное мероприятие все же состоится. По традиции ровно в полдень поклонники писателя соберутся на пересечении улиц Тургенева и Салтыкова Щедрина, у дома, где жил писатель. Об этом напоминает мемориальная табличка, и к ней возложат цветы. Здесь когда-то стоял дом, в котором родился Иван Сергеевич. И именно здесь литературоведы, искусствоведы, читатели, сотрудники музея ежегодно собираются 9 ноября - чтобы отметить очередную дату со дня рождения классика, вспоминая его творчество.





Артём Ежаков



