понедельник 9.11.2020 21:31:12 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Аграрный вопрос
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

09:51, 9 ноября 2020 года

Сегодня День рождения у нашего знаменитого земляка – Ивана Сергеевича Тургенева

Он появился на свет в Орле 202 года назад.


Родителями известного писателя и поэта были Сергей Тургенев, служивший в кавалергардском полку, и помещица Варвара Лутовинова. У Ивана были братья – Николай и Сергей.

Тургенев известен не только своими произведениями, главными из которых являются сборник рассказов «Записки охотника», романы «Дворянское гнездо» и «Отцы и дети». Многие годы он боролся с крепостным правом – в «Записках охотника» красной нитью проходит идея неприятия этой кабалы, её несправедливости и постыдности.

Малая родина гордится своим великим земляком. В Орле имя Тургенева носят Орловский государственный университет и академический театр, библиотека и объединенный литературный музей. Родовое имение писателя – Спасское-Лутовиново – до сих пор принимает гостей. Жив и легендарный дуб, который здесь посадил писатель. Недавно специалисты выяснили его возраст – около 190 лет.

Из-за пандемии масштабных торжеств в Орле не будет, но и памятное мероприятие все же состоится. По традиции ровно в полдень поклонники писателя соберутся на пересечении улиц Тургенева и Салтыкова Щедрина, у дома, где жил писатель. Об этом напоминает мемориальная табличка, и к ней возложат цветы. Здесь когда-то стоял дом, в котором родился Иван Сергеевич. И именно здесь литературоведы, искусствоведы, читатели, сотрудники музея ежегодно собираются 9 ноября - чтобы отметить очередную дату со дня рождения классика, вспоминая его творчество.


Артём Ежаков
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.