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21:19, 6 ноября 2020 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Глава региона сегодня посетил Шаблыкинский район. Жители узнали, что помощь ковид-пациентам придет из резервного фонда правительства области.



- Два года условно и на два года отстранение от должности. Сегодня суд вынес приговор Денису Блохину. Комментарии защиты и обвинения - в нашем эфире.



- Его обливали краской, сбрасывали с пьедестала и пытались распилить. Но Ленин, а точнее памятник ему в Болхове, жив.



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