В Орловской области 134 новых случая коронавируса

В данный момент в регионе борются с болезнью 2 637 человек.

По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 7 ноября, в регионе зарегистрировано 134 новых случая заболевания. В данный момент в области активно болеют 2 637 человек. За сутки выздоровело 200 жителей региона. Смерть от инфекции зафиксирована 166 раз.

Всего за период пандемии в Орловской области заразились 12 881 человек, выздоровели – 10 078.

За сутки в России выявлено 20 396 новых фактов заболевания COVID-19, 16 803 человека выздоровели от болезни, скончались 364 человека.